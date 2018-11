07:32 min | 08.11.2018 | Das Erste | Autor/in: Katrin Kampling/Nino Seidel

Manchester City und sein zweifelhaftes Engagement in Ghana

Manchester City betreibt die Fußballschule "Right to Dream" in Ghana , mit vodergründig hehren Zielen. Football-Leaks-Dokumente zeigen, dass es dabei aber viel mehr um Kapitalvermehrung geht.