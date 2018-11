Rummenigge: "Wir stehen zur Bundesliga"

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat erklärt, nicht an einen Austritt aus der Bundesliga zu denken. Ebenso sei ein Abschied aus der Champions League bis mindestens 2024 kein Thema. Georg Pangl, Vertreter der europäischen Fußball-Ligen, fordert derweil einen Ausschluss der Topclubs aus den nationalen Ligen, sollten die Super-League-Pläne umgesetzt werden.

Die Reaktion des FC Bayern München ließ nicht lange auf sich warten. Zweieinhalb Stunden nachdem die Berichte über die Pläne einer European Super League (ESL) veröffentlicht waren, meldete sich der Rekordmeister am Freitagabend auf seiner offiziellen Website zu Wort. "Der FC Bayern München steht zu seiner Mitgliedschaft in der Fußball-Bundesliga und solange ich Vorstandvorsitzender des FC Bayern bin, auch zu den von UEFA und ECA gemeinsam organisierten Club-Wettbewerben“, wird Clubchef Karl-Heinz Rummenigge in der Erklärung zitiert. Die ESL-Pläne stammen aus den 70 Millionen Dokumenten der Enthüllungsplattform Football Leaks, die der "Spiegel" erhalten und mit dem NDR und dem Recherchenetzwerk EIC geteilt hat.

Rummenigge: Bis mindestens 2024 in der Champions League

Die neue Liga der europäischen Topclubs soll in der Saison 2021/22 starten. Ob Rummenigge dann noch Vorstandsvorsitzender des FC Bayern sein wird, darf zumindest bezweifelt werden. Während der Aufsichtsrat den bis Ende 2019 laufenden Vertrag mit dem früheren Nationalspieler verlängern möchte, hat Rummenigge nämlich bereits mehrfach angedeutet, auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger zu sein. Vor dem Bundesligaspiel in der Münchner Arena gegen den SC Freiburg sagte Rummenigge dem Pay-TV-Sender "Sky": "Wir stehen total zu unserer Mitgliedschaft in der Bundesliga und analog natürlich auch zur UEFA, die ja die anderen europäischen Wettbewerbe organisiert. Das war bei uns auch nie ein Thema, das infrage gestellt wurde." Der Bayern-Boss erklärte, bis mindestens 2024 in der Champions League bleiben zu wollen.

02:01 min | 04.11.2018 | Das Erste | Autor/in: Sven Lohmann Bayern München und die Super-League-Pläne Wie der FC Bayern München an den Plänen einer Super League mitgewirkt hat. Auch ein Bundesliga-Ausstieg wurde geprüft, aber wieder verworfen.

Nie zum Nachteil der Kleinen gehandelt

Dass er während seiner Zeit als Chairman der Europäischen Cluborganisation (ECA) Verrat ("Spiegel"-Titel der jüngsten Ausgabe) an allen mittleren und kleineren darin organisierten Vereinen geübt habe, wies Rummenigge "in aller Entschiedenheit und Klarheit zurück. Das Votum für die zwischen UEFA und ECA verabredete Reform fiel einstimmig aus." Weder er noch der FC Bayern München hätten jemals zum Nachteil der ECA gehandelt. In dieser Saison trat eine Reform der Champions League in Kraft, die kurz gesagt den großen und erfolgreichen Clubs mehr Einnahmen sichert. Im vorigen Jahr trat Rummenigge nach zehn Jahren an der Spitze als Vorsitzender der ECA zurück - und wurde erster Ehrenvorsitzender.

FC Bayern: Haben nichts mit Plänen zu tun

Die nun aufgetauchten Pläne einer European Super League seien "dem FC Bayern weder bekannt, noch hat der FC Bayern an Verhandlungen hierzu teilgenommen". Ebenso sei den Münchnern nicht bekannt, warum sie überhaupt in dem Entwurf einer bindenden Absichtserklärung aufgeführt worden sind. Das Dokument fand sich in der Mail der Firma Key Capital Partners an den Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, geschickt hat. Der FC Bayern wird darin als einer der elf Gründervereine der privat organisierten Eliteliga genannt, in der 16 Topclubs spielen sollen. Wenn die Clubs die bindende Absichtserklärung wie anvisiert noch im November unterschreiben, wäre beim Start in drei Jahren auch Borussia Dortmund als einer von fünf Gästen dabei.

Europäische Ligen fordern harte Konsequenzen

Dass die Pläne öffentlich geworden sind, sieht die Vereinigung der Europäischen Fußball-Ligen (EL) durchaus auch als eine Chance an. Nun lägen die Fakten auf dem Tisch und man könne sich damit auseinandersetzen, sagte EL-Generalsekretär Georg Pangel. Harte und konsequente Maßnahmen mahnt er im Interview mit dem NDR Hörfunk an - bis hin zum Ausschluss der Super-League-Vereine aus der UEFA und den nationalen Ligen. Gesetzt den Fall, dass dieses Szenario der European Super League (ESL) einträfe, müsse man die großen Clubbesitzer fragen, wie sie es in Bezug auf die Verantwortung den kleineren Clubs gegenüber halten wollen? "Ob sie aus rein monetären Gründen - und darauf läuft es ja heraus - diese Entscheidung treffen? Und die UEFA", so Pangl, "hat eine Verantwortung als Regierungsbehörde auch Richtung Solidarität."

Pangl: "Wenn der Fan dies Nase voll hat"

Sollten die Clubs die bestehende Struktur zerstören wollen (Pangel: "Ich sage jetzt ganz brutal aus Geldgier"), sei für ihn die größte Frage: "Wie erklärt man das seinen Fans?" Die Fans wollten die nationalen Meisterschaften sehen und die Derbys. "Wir als europäische Ligen wären gefordert, diese großen Clubs von den nationalen Ligen auszuschließen, was auch die UEFA von den internationalen tun müsste." Dann würde er gerne das Bild sehen, "wenn die sogenannten Investoren ihr Geld zurückhaben wollen", sagt Pangl, "wenn sie abspringen, weil auch der Fan die Nase voll hat".